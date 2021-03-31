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Стало известно о взломе Госдепа США «российскими хакерами»

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Фото: STEVE MARCUS / Reuters

Предполагаемые российские хакеры в прошлом году взломали электронную сеть Госдепа США и украли тысячи электронных писем сотрудников ведомства. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе США.

По их данным, киберпреступники получили доступ к переписке бюро, которые занимаются как европейскими вопросами, так и Восточной Азией, а также Тихоокеанским регионом.

На данный момент не установлено, получили ли в результате атаки хакеры доступ к секретной информации. Отмечается, что неизвестно, был ли этот взлом частью хакерской атаки через программное обеспечение фирмы SolarWinds.

14 декабря прошлого года агентство Reuters сообщило, что российские хакеры якобы совершили атаку на министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. При этом атаку заметили лишь почти через год — спустя примерно девять месяцев. Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.

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