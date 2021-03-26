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Немецкие депутаты стали жертвами «хакеров из ГРУ»

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Фото: Globallookpress.com

Депутаты Бундестага (немецкого федерального парламента, — прим. «Ленты.ру») и местных парламентов подверглись кибератакам. По данным немецких спецслужб, за взломом может стоять российская разведка, пишет Spiegel.

Взломать пытались личную электронную почту по меньшей мере семи федеральных депутатов и 31 парламентария из земельных законодательных органов. Предполагается, что речь идет о группе хакеров Ghostwriter, якобы связанной с российской спецслужбой ГРУ.

Известно, что хакеры использовали фишинговые письма. Получилось ли у них добиться утечки информации — не сообщается. Нападению подверглись политики из партий, входящих в правящую коалицию. Также атака затронула политических активистов из Гамбурга и Бремена.

В феврале глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом рассказал о ловле хакеров из России и Китая: по его словам, они ежедневно угрожают безопасности страны, ее инфраструктуре и бизнесу.

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