«Русские хакеры» атаковали австралийский телеканал из-за передачи про Путина

Австралийский девятый телеканал остановил прямой эфир из-за кибератаки хакеров. Об этом сообщает Daily Mail в воскресенье, 28 марта.

Эксперты заявили, что кибератаку организовали «русские хакеры». Причиной, по их словам, мог стать выпуск программы Under Investigation («Под следствием») про президента России Владимира Путина, который телеканал планировал показать в понедельник, 29 марта.

Телеканал выпустил заявление, в котором рассказал, что пытается восстановить работу прямого эфира. Эпизод Under Investigation про Путина, записанный журналистами заранее, будет показан на телеканале по запланированному графику.

Отмечается, что ответственность за кибератаку пока не взяла ни одна организация.

26 марта сообщалось, что депутаты немецкого Бундестага и местных парламентов подверглись кибератакам. Предполагается, что речь идет о группе хакеров Ghostwriter, якобы связанной с российской спецслужбой ГРУ.