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Суд обязал выданного США хакера из России выплатить почти 20 миллионов долларов

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Фото: Ellen Wulfhorst / Reuters

Суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал россиянина Андрея Тюрина, приговоренного к 12 годам тюрьмы за хакерство и сетевое мошенничество, выплатить почти 20 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу документов судебной системы США.

Согласно заключению, гражданин России обязан выплатить компенсацию общей суммой в 19 952 861 доллар жертвам своих преступлений.

Ранее суд в США приговорил Тюрина к 12 годам тюрьмы. По словам судьи Лоры Тейлор Суэйн, приговор россиянину составляют «в общей сложности 144 месяца лишения свободы». Отмечается, что после освобождения мужчина будет депортирован в Россию. Также судья приняла во внимание то, что в тюрьме он заразился новым коронавирусом.

В сентябре 2019 года Тюрин признал вину в совершении кибератак, направленных против ряда компаний из США. Россиянина обвинили во взломе компьютерных систем и краже информации о 80 миллионах клиентов различных финансовых компаний. Среди пострадавших фирм оказались JPMorgan Chase, Dow Jones и еще 10 крупных организаций, которые специализируются на брокерстве и финансах.

В 2018 году Тюрин был задержан в Грузии по запросу США, после чего его выдали американским властям. Тогда Секретная служба США утверждала, что россиянин несет ответственность за «крупнейшую в истории кражу клиентских данных финансового учреждения США».

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