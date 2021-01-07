Выданного США российского хакера приговорили к 12 годам тюрьмы

Суд в США приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюрьмы за хакерство и сетевое мошенничество. Об этом сообщает ТАСС.

По словам судьи Лоры Тейлор Суэйн, приговор Тюрину составляют «в общей сложности 144 месяца лишения свободы». Отмечается, что после освобождения мужчина будет депортирован в Россию. Также судья приняла во внимание то, что в тюрьме он заразился новым коронавирусом.

В сентябре 2019 года Тюрин признал вину в совершении кибератак, направленных против ряда компаний из США. Россиянина обвинили во взломе компьютерных систем и краже информации о 80 миллионах клиентов различных финансовых компаний. Среди пострадавших фирм оказались JPMorgan Chase, Dow Jones и еще 10 крупных организаций, которые специализируются на брокерстве и финансах.

В 2018 году Тюрин был задержан в Грузии по запросу США, после чего его выдали американским властям. Тогда Секретная служба США утверждала, что россиянин несет ответственность за «крупнейшую в истории кражу клиентских данных финансового учреждения США».