Выписывавший себе премии российский мэр получил условный срок

Суд вынес приговор бывшему мэру города Щучье Курганской области Владимиру Тамахину за хищение бюджетных средств. Об этом «Интерфаксу» сообщили в областной прокуратуре.

Экс-градоначальник был признан виновным в особо крупном мошенничестве и присвоении. Он был осужден на четыре года лишения свободы условно.

Суд установил, что с 2016-го по 2018 год глава города незаконно выписывал себе премии. Он присвоил 700 тысяч рублей. Также выяснилось, что Тамахин в 2017 году сговорился с местным предпринимателем на хищение одного миллиона рублей, заключив с администрацией города Щучье фиктивные договоры об оказании услуг.