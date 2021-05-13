Стали известны подробности дела против российского мэра

Правоохранительные органы Орловской области завели уголовное дело против мэра Орла Юрия Парахина после того, как машина скорой помощи не смогла проехать к ветерану Великой Отечественной войны, которая проживает в российском селе Сабурово в десяти километрах от города. Подробности случившегося приводит Mash в Telegram-канале.

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На майских праздниках ветеран вызвала скорую помощь, однако машина застряла в глине и грязи, из-за чего медики оказались вынуждены добираться до дома женщины пешком, неся в руках оборудование. Местные жители некоторое время назад обращались к Парахину, когда он занимал должность главы Орловского района, и просили засыпать дорогу щебнем. Однако ремонт не начали из-за нехватки средств.

По данным издания, прокуратура заинтересовалась ситуацией, так как на строительство дороги в деревне Кондырева, где находится дом Парахина, было выделено 42,5 миллиона рублей. Правоохранительные органы возбудили в отношении мэра уголовные дела по статьям 293 («Халатность») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Ранее Парахин подтвердил возбуждение уголовного дела в его отношении. Он находится в статусе подозреваемого. В качестве причины расследования мэр назвал техническую ошибку в наименовании улиц, которая была допущена в документах. Глава города выразил надежду, что следователи разберутся в произошедшем.

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