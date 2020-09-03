Мэр российского города задолжал за услуги ЖКХ

Глава российского города Ярославля Владимир Волков задолжал за услуги ЖКХ почти 30 тысяч рублей. Речь идет о квартире мэра в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает «76.ру».

«Задолженность Волкова по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию составляет 28 тысяч 703 рубля 41 копейку», — сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области. На данный момент в отношении главы города возбуждено исполнительное производство.

Позже мэр прокомментировал ситуацию в беседе с журналистами издания «Коммерсантъ» и заявил, что не успел проследить, как образовалась задолженность, поскольку постоянно проживает в Ярославле. Волков сказал, что в ближайшее время планирует разобраться в ситуации и погасить долг.

В 2018 году подобная история произошла с мэром города Биробиджан (Еврейская автономная область). Евгений Коростелев накопил долг за коммунальные услуги — он систематически не оплачивал отопление своей квартиры. Ситуация решилась только после беседы мэра с губернатором. Тогда Коростелеву напомнили о необходимости соблюдать финансовые обязательства.

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