Мэра российского города задержали из-за ремонта дороги

Следователи задержали мэра города Сретенска Забайкальского края Сергея Тонких по подозрению в злоупотреблении и превышении полномочий. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

По версии следствия, в 2019 году администрация Сретенска заключила муниципальный контракт на ремонт дороги в городе на 2,4 миллиона рублей. Тонких, зная о невыполнении подрядчиком работ на сумму около 600 тысяч рублей, подписал документы о принятии выполненных работ, по которым подрядчику была выплачена вся сумма по контракту. При этом дорога до сих не отремонтирована полностью.

Кроме того, мэр в обход регионального Министерства природных ресурсов дал разрешение подрядчику использовать для ремонта той же дороги песчано-гравийную смесь из сретенского месторождения. В результате компания незаконно использовала более 1000 кубометров песчано-гравийной смеси на сумму свыше 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления») и ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Главу Сретенска задержали на 48 часов, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения. Проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для расследования дела. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее суд освободил осужденного за коррупцию экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера от наказания по новому делу о превышении должностных полномочий в связи с истечением срока давности. По версии следствия, с 2013 по 2014 год Гайзер, занимая пост заместителя главы республики, дал главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Ивану Поздееву указание выделить земельные участки для строительства многоэтажных жилых домов без проведения торгов. Это было сделано в интересах знакомых Гайзера, владельцев строительной компании.