На российского следователя завели дело за торговлю фальшивыми удостоверениями

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело на следователя управления МВД России по Выборгскому району за торговлю поддельными удостоверениями сотрудников органов. Об этом в среду, 21 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Уточняется, что лейтенант также самостоятельно изготавливал фальшивые документы — в ходе обыска в жилище подозреваемого обнаружили типографскую аппаратуру. Помимо этого там оказались бланки удостоверений полицейских и голограммы.

Как считает следствие, в апреле мужчина продал неизвестному два удостоверения за 30 тысяч рублей для участия в мероприятиях сотрудников ФСБ России по региону. В настоящее время россиянин задержан.

Ранее сообщалось, что суд в Чите вынес приговор семерым участникам организованной преступной группировки (ОПГ) за незаконную легализацию и трудоустройство мигрантов в Забайкальском крае. Они выдавали иностранным гражданам поддельные документы о сдаче экзаменов по русскому языку, истории России и основ российского законодательства.