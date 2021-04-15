Пойман расстрелявший из автомата российского преподавателя на лекции киллер

В Ленинградской области полицейские нашли и задержали киллера, 25 лет назад расстрелявшего из автомата старшего преподавателя Мордовского университета Олега Еникеева на глазах у студентов во время лекции. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В октябре 1995 года четыре человека зашли в аудиторию и выпустили автоматную очередь по лектору. В ходе следствия выяснилось, что погибший был не только преподавателем и депутатом Саранского горсовета, но и возглавлял влиятельную преступную группировку.

Убийство Еникеева заказала конкурирующая ОПГ из-за передела криминального рынка. Троих исполнительней расправы задержали и осудили в 2013 году. Их подельник скрывался 25 лет, он жил по поддельным документам в Ленинградской области.

14 апреля 2021 года его задержали. 47-летнего киллера полицейские нашли в деревне Старая, где он жил вместе с женщиной, не знавшей его настоящего имени и криминального прошлого.

Опубликовано оперативное видео задержания.

На кадрах бойцы ОМОН задерживают подозреваемого. Он выглядит растерянным. Мужчина говорит, что задержан по подозрению в убийстве.

Его этапировали в Саранск, где будут судить за убийство преподавателя.