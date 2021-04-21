Двух российских полицейских заподозрили в содействии преступникам

В Твери задержали Начальника отдела Московского отдела полиции по городу Твери и инспектора роты ДПС в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Двух российских полицейских подозревают в содействии преступникам. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Тверской области.

По версии следствия, подозреваемые с августа 2020 по февраль 2021 года «систематически превышали свои должностные полномочия, принимая незаконные решения и действуя в интересах третьих лиц, способствуя последним в совершении тяжких и особо тяжких преступлений». В их жилых и служебных помещениях, а также личных и служебных автомобилях были проведены обыски, после чего фигурантов дела задержали. Суду предстоит избрать в их отношении меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области на сайте ведомства, по данному факту назначена служебная проверка. Если вина сотрудников полиции подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге завели уголовное дело на следователя управления МВД России по Выборгскому району за торговлю поддельными удостоверениями сотрудников органов. Как считает следствие, в апреле мужчина продал неизвестному два удостоверения за 30 тысяч рублей для участия в мероприятиях сотрудников ФСБ России по региону. Кроме того, лейтенант также самостоятельно изготавливал фальшивые документы.