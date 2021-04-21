Российского полицейского уволили за слив данных о сотрудниках в Telegram-канал

В Ростовской области полковника полиции уволили из органов внутренних дел. Его подозревают в сливе данных о сотрудниках в местный Telegram-канал «Крысы Ростова». Об этом в среду, 21 апреля, сообщает издание Baza со ссылкой на источник.

Правоохранительные органы провели служебную проверку и выяснили, что подозреваемый связан с каналом. Однако мужчина не признает этого. Кроме того, что в отношении бывшего полицейского могут возбудить уголовное дело за взятки с коллег за их повышение.

Уточняется, что с должностей сняли пятерых его коллег. Как утверждает источник, они также предоставляли информацию о служащих в полиции модераторам канала.

Ранее сообщалось, что в Туапсе (Краснодарский край) полицейский Виталий Шевченко украл служебный катер и получил за это два года колонии. Он угнал транспортное средство во время наводнения, чтобы отвести от себя подозрения.