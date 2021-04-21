Генерал Росгвардии отказался от сделки со следствием по делу салона красоты жены

Бывший замглавы Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко отказался заключать сделку со следствием и признавать вину в мошенничестве, связанном с хищением ведомственного помещения под нужды салона красоты его жены. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его словам, уголовное дело направлено в Реутовский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

Следствие считает, что Милейко причастен к отчуждению и последующей продаже по заниженной цене нежилого помещения, принадлежавшего Росгвардии, в городе Балашиха Московской области. По версии правоохранительных органов, недвижимость была продана по подложным документам за 980 тысяч рублей. Ущерб Росгвардии оценивается в 18 миллионов рублей.

Показания по этому эпизоду против генерала дал бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дислоцированной в Балашихе дивизии Дзержинского майор Кирилл Прокудин, на основании которых Милейко стал фигурантом уголовного дела и был арестован.

Его взяли под стражу 18 декабря 2020 года. Милейко также обвиняется в афере на сумму полмиллиарда рублей. По данным следствия, в период с 2017-го по 2019 год военным поставлялась форма низкого качества, а платили за нее как за премиальную. При этом поставки курировал бывший главный тыловик Росгвардии Милейко. В материалах уголовного дела есть явка с повинной руководителя фирмы-поставщика.