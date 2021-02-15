Десять генералов решили уволиться из Росгвардии

Около десяти генералов в последние пару месяцев написали рапорты об уходе из Росгвардии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве.

По данным издания, речь идет о начальниках главного оперативного управления генерал-лейтенанте Николае Косяченко, разведуправления генерал-лейтенанте Казимире Боташеве, главного организационно-мобилизационного управления генерал-лейтенанте Павле Бобкове, главного управления связи генерал-лейтенанте Алексее Белякове, главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенанте Николае Рябчикове, главах департамента реализации госпрограмм и организации закупок полковнике Александре Елине, финансово-экономического департамента генерал-лейтенанте Вячеславе Савкине, договорно-правового департамента генерал-майоре Александре Школьникове и начальнике военно-оркестровой службы полковнике Владимире Васяке.

В Росгвардии эту информацию комментировать отказались, подчеркнув, что «кадровые решения о назначениях и увольнениях такого уровня принимает президент России». Между тем источники издания пояснили, что ряд увольнений уже состоялся, а по другим — решение еще не принято. «Часть отставок связана с выслугой лет и уходом на пенсию, еще некоторые стали результатом организационно-штатных мероприятий в Росгвардии — слияния отдельных служб с соответствующим сокращением генеральских должностей», — отметил источник, указав, что формально «других оснований для кадровых решений не было».

Этих генералов условно можно отнести к команде бывшего второго человека в Росгвардии — первого замглавы службы генерал-полковника Сергея Меликова, ставшего в октябре 2020 года временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Есть предположение, что отставники намерены связать свою дальнейшую карьеру с Меликовым в качестве чиновников или представителей законодательных органов.

Так, ушедший в отставку в октябре 2020 года еще один первый замглавкома Росгвардии Сергей Ченчик якобы должен был стать заместителем врио главы Дагестана по силовому блоку, но не прошел согласование. Зато главой Каспийска стал давний сослуживец Меликова генерал-майор Борис Гонцов, ушедший с поста 1-го заместителя командующего Восточным округом Росгвардии.

Во время службы в ведомстве именно Меликов определял кадровую политику, поэтому при назначениях имело значение личное знакомство с ним и личная преданность. Благодаря этому ряд ключевых постов в центральном аппарате Росгвардии в свое время заняли офицеры, служившие вместе с Меликовым на Северном Кавказе.