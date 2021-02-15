Увольнение десяти генералов из Росгвардии связали со спецоперацией ФСБ

Увольнение десяти генералов из Росгвардии может быть частью спецоперации ФСБ. Такой версией событий с «Лентой.ру» поделился член адвокатской палаты Москвы и полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

По его словам, ситуация, когда из ведомства в срочном порядке увольняются сразу десять генералов, больше всего похожа на реализацию оперативных материалов спецслужб. «Основываясь на практике, могу сказать, что это оперативная разработка ФСБ. И это был первый этап, а дальше не исключаю, что будут уголовные дела», — рассуждает Черноусов.

Полковник МВД в отставке также полагает, что увольнение может быть последствием возбуждения дела против бывшего замглавы Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко, обвиняемого в мошенничестве более чем на полмиллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что около десяти генералов подали рапорты об увольнении из Росгвардии в последнее время. Отставников называют членами команды бывшего первого замглавы Росгвардии генерал-полковника Сергея Меликова, ставшего в октябре 2020 года временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Есть предположение, что генералы намерены связать свою дальнейшую карьеру с Меликовым и могут стать чиновниками. В Росгвардии от комментариев отказались, указав, что решения о назначениях и увольнениях принимаются главой государства. Некоторые рапорты уже удовлетворены, другие остаются пока на стадии принятия решения.