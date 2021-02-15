Силовые структуры
 
Последние новости
Кравчук констатировал невозможность договориться с Россией о судьбе Донбасса
Собянин допустил отмену части оставшихся ограничений в Москве
Сестра Кейт Мосс продаст свои фото в обнаженном виде за сотню тысяч рублей
Tesla решила производить электромобили еще в одной стране
Обнародованы данные о массовых внесудебных расправах в Чечне
Стюардессы выгнали из самолета чернокожих подростков и прослыли расистками
В Германии рассказали о реакции Запада на слова Лаврова о разрыве с ЕС
ФСБ поучаствует во внедрении электронных копий документов
Призер ОИ ответил требовавшему суровее наказать российских биатлонистов норвежцу
Новости партнеров
Прослушать новость

Увольнение десяти генералов из Росгвардии связали со спецоперацией ФСБ

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Увольнение десяти генералов из Росгвардии может быть частью спецоперации ФСБ. Такой версией событий с «Лентой.ру» поделился член адвокатской палаты Москвы и полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

По его словам, ситуация, когда из ведомства в срочном порядке увольняются сразу десять генералов, больше всего похожа на реализацию оперативных материалов спецслужб. «Основываясь на практике, могу сказать, что это оперативная разработка ФСБ. И это был первый этап, а дальше не исключаю, что будут уголовные дела», — рассуждает Черноусов.

Полковник МВД в отставке также полагает, что увольнение может быть последствием возбуждения дела против бывшего замглавы Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко, обвиняемого в мошенничестве более чем на полмиллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что около десяти генералов подали рапорты об увольнении из Росгвардии в последнее время. Отставников называют членами команды бывшего первого замглавы Росгвардии генерал-полковника Сергея Меликова, ставшего в октябре 2020 года временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Есть предположение, что генералы намерены связать свою дальнейшую карьеру с Меликовым и могут стать чиновниками. В Росгвардии от комментариев отказались, указав, что решения о назначениях и увольнениях принимаются главой государства. Некоторые рапорты уже удовлетворены, другие остаются пока на стадии принятия решения.

Предыстория: Десять генералов решили уволиться из Росгвардии
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Десять генералов решили уволиться из Росгвардии
Генерал Росгвардии похитил помещение военных ради салона красоты для жены
Генерала Росгвардии арестовали по делу о хищении полумиллиарда рублей
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 3 декабря 2020

«Для фанатиков главное — жестокость»

Большинство осужденных за терроризм в России — мусульмане. Почему так происходит?
10:2112 февраля

ФСБ задержала двух боевиков из банды Басаева

10:0812 февраля

Оскорбленному Навальным ветерану снова стало плохо перед судом

09:3312 февраля

Навального доставили в суд по делу о клевете на ветерана

Силовые структуры00:01 1 декабря 2020
Радик Тагиров

«Такие преступники сами не останавливаются»

В России поймали самого опасного маньяка страны. Он убил 32 женщины и на годы исчез без следа
09:3712 февраля

Сбежавший из тюрьмы на Кипре российский серийный насильник-следователь задержан

06:5612 февраля

В России впервые будут судить чиновника по делу о смерти из-за бродячих собак

04:1312 февраля

В Аргентине начался суд по делу о «посольском кокаине»

Силовые структуры00:0214 августа 2020
Владимир Воронцов

«Ты куда полез? Мы заткнем рот любому»

Заступник российских полицейских разозлил генералов МВД. За это его посадили в камеру к убийце
01:37 5 февраля

Полиция захотела получить доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов

21:2811 февраля

Присяжные вынесли вердикт расстрелявшему коллег в московском метро полицейскому

19:4511 февраля

Любовь Соболь обвинили в проникновении в чужую квартиру

Россия
«Начал лицо открывать и увидел — глаз нет»
В Дагестане женщина выдала кукол за мертвых младенцев. Что заставило ее пойти на это?
«Старая модель разрушилась»
Поиск счастья, деньги и насилие: почему в России рождается все меньше детей
«Говорили, сама смертница, да еще смертника родила»
Горы таблеток, страх и надежда: как в России живут матери и их дети с ВИЧ
«Вжимал меня в диван и фотографировал»
Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
Все материалы
Мир
В НАТО захотели усилить активность у границ России
Остров большого невезения
Культ божественной змеи, наркотический орех и нищета: как живет самое молодое в мире государство
В ВОЗ рекомендовали привиться от коронавируса переболевшим
Эрдоган обвинил США в поддержке убивших заложников террористов
«Запад предпочел лишь наблюдать»
«Арабская весна» могла дать египтянам демократию. Почему спустя 10 лет страна вернулась к диктатуре?
Названы способы демократов убрать Трампа из политики
«Дружба с Россией — важный фактор нашей безопасности»
Россия отправляет в Индию вакцину и оружие. Как повлияют на дружбу двух стран американские санкции?
Все материалы
Бывший СССР
Эксперт объяснила причины сокращения населения Украины
Хорошо посидели
Лукашенко выпал шанс преодолеть кризис в Белоруссии. Почему президент им не воспользовался?
Украинский министр предложил горнякам уехать на заработки в Польшу
«Должны быть нормальные, человеческие отношения»
Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме
В офисе Зеленского объяснили падение рейтинга президента
«Народ просто задолбался»
Латвия не справляется с коронавирусом и недовольными гражданами. Почему она винит в этом Россию?
На Украине объяснили причину собственной отсталости
Все материалы
Экономика
Почти половина российских компаний решили поднять цены
Во втором российском регионе начался дефицит бензина
Нетрадиционные ценности
Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян?
Президент Путин встретился с главой «Роснефти» Сечиным
Почти даром
Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
Билл Гейтс отдаст два миллиарда долларов ради предотвращения катастрофы
Витаминное голодание
Почему запретили мобильное приложение iHerb
Все материалы
Силовые структуры
Росгвардейца задержали за незаконную торговлю оружием
Зоя Фёдорова«Для меня настали смертельные минуты»
Убийство актрисы Зои Федоровой потрясло СССР. В ее гибели обвиняли КГБ и бриллиантовую мафию
Прокурор из Чечни отсудил рекордную для России компенсацию в 15 миллионов рублей
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Массовые беспорядки в российской колонии попали на видео
Второе заседание по делу о клевете Навального на ветерана затянулось на 11 часов
Подсудимый хамил судье и свидетелям, прокурор не могла сдержать слез: что происходило в зале суда
Российский зэк умер после совместного употребления наркотиков с тюремщиком
Все материалы
Наука и техника
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Виктор Мазуровский «Московский пожар. Наполеон покидает Кремль»«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва»
Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию
Все материалы
Спорт
Ставшая порноактрисой гимнастка описала сексуальные домогательства в спорте
Юрий ВласовЖелезный человек
Как советский штангист Власов стал олимпийским чемпионом, кумиром Шварценеггера и соперником Ельцина
Губерниев потроллил российских биатлонисток перед гонкой чемпионата мира
Эшли Вагнер«Я марсианка в мире фигурного катания»
Бунтарство, обнаженные фото и толпы фанатов. Как американка стала самой скандальной фигуристкой века
Рудковская решила зарегистрировать бренд «Гном Гномыч»
Прервать полет
«Тоттенхэм» пытается остановить «Сити», «Лестер» бьется с «Ливерпулем» — интриги тура АПЛ
Шварценеггер посвятил советскому тяжелоатлету Власову пост в Twitter
Все материалы
Культура
Российская актриса вышла замуж за миллионера
Сезон похоти
Черная королева, феминизм и сто постельных сцен: что не так с главным сериалом-рекордсменом Netflix
Врач заявил о прогрессирующей болезни у Бари Алибасова
«Мною овладело чувство, будто все это уже происходило»
Как ошибки памяти ломают судьбы людей и приводят невиновных за решетку
Вышел трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости» с Джаредом Лето
«Когда ты купишь дом, как у Монеточки?»
Русская тоска, гедонизм и юные фанатки: кто сделал модным мрачный славянский синти-поп
Отца американской рэперши Ники Минаж насмерть сбила машина
Все материалы
Интернет и СМИ
«Создавался совсем не для эротики»
 
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Троянский конь
Напуганные новой политикой WhatsApp люди ринулись в Telegram и Signal. Но так ли они безопасны?
Геннадий Горин«Моя бывшая жена думает, что я дурачок»
Человек-феномен YouTube: как живет Геннадий Горин и за что его полюбили тысячи россиян
Все материалы
Ценности
Сиденье с личного унитаза Гитлера купили за миллион рублей
Дженнифер Лопес остригла волосы и попала на обложку журнала
Джаред ЛетоГрубая красота
Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
Россиянам дали советы по выбору цветов на День всех влюбленных
Усатый гедонист
Бисмарк обожал дуэли, морфин и изменять жене с русской княгиней. Как ему удалось возглавить страну?
Эксперты назвали самые странные тренды в пластической хирургии
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Бывшие одноклассники оказались разлученными в детстве двойняшками
Леопард набросился на семейную пару
14-летняя девочка с мачете обратила в бегство вооруженных грабителей
Серфер не заметил акулу и прыгнул на нее
Все материалы
Subaru выпустит линейку автомобилей для сурового бездорожья
Спустившиеся с неба: забытое противостояние Mitsubishi и Subaru
Это соперничество началось задолго до Impreza STI и Lancer Evolution
Jaguar полностью перейдет на электротягу через пять лет
Автомобили каких цветов самые популярные?
Производители автоэмалей точно знают, какие цвета пользуются наибольшим спросом
Раскрыт салон семиместного кроссовера JAC S7, который появится в России
Что умеет летающая машина из России?
Видео: 200 км/ч без пробок и посадка на обычную парковку у магазина — пробуем в полете
Hyundai показал необычный салон нового электромобиля
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы