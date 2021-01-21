Генерал Росгвардии похитил помещение военных ради салона красоты для жены

Бывшему замглавы Росгвардии генерал-лейтенанту Сергею Милейко вменили присвоение нежилого помещения в подмосковной Балашихе под салон красоты для своей жены. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, офицер совершил мошенничество, в результате которого похитил собственность у Росгвардии и причинил ущерб этому ведомству на сумму 18 миллионов рублей. Об этом следствию рассказал бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дислоцированной в Балашихе дивизии Дзержинского майор Кирилл Прокудин, которому Московский гарнизонный военный суд продлил срок домашнего ареста. Именно его признания в 2019 году стали одним из оснований для привлечения к уголовной ответственности и ареста Милейко.

Защита Прокудина отметила, что в уголовном деле нет доказательств того, что ущерб причинен именно Росгвардии, так как на момент совершения преступления на основании распоряжения правительства России дом в Балашихе вместе со всеми нежилыми помещениями уже был передан в муниципальную собственность и не находился в оперативном управлении войсковой части. В связи с этим потерпевшим должно являться Росимущество.

18 декабря Московский гарнизонный военный суд арестовал Милейко, обвиняемого в мошенничестве более чем на полмиллиарда рублей. По данным следствия, в период с 2017 по 2019 год военным поставлялась форма низкого качества, а платили за нее как за премиальную. При этом поставки курировал бывший главный тыловик Росгвардии Милейко. В материалах уголовного дела есть явка с повинной руководителя фирмы-поставщика.

Генерал своей вины не признает.