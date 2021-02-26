ФСБ задержала россиянина за кражу армейских бронежилетов и экипировки «Ратник»

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Западному военному округу пресекло преступную деятельность россиянина по фамилии Кондратенко, который похищал боевую экипировку военнослужащих. Об этом в пятницу, 26 февраля, «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ по Москве и Московской области.

Как установило следствие, обвиняемый, используя свое служебное положение, похитил 56 армейских бронежилетов и десять комплектов экипировки «Ратник» из 2-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России. Кондратенко продал похищенное, а затем присвоил полученные от продажи деньги. Его задержали оперативники ФСБ.

Наро-Фоминский гарнизонный военный суд признал Кондратенко виновным по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Он приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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