Суд освободил от наказания осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера

Суд освободил сужденного за коррупцию экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера от наказания по новому делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Он избежал наказания в связи с истечением срока давности по делу.

По версии следствия, с 2013 по 2014 год Вячеслав Гайзер, занимая пост заместителя главы республики, дал главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Ивану Поздееву указание выделить земельные участки для строительства многоэтажных жилых домов без проведения торгов. Это было сделано в интересах знакомых Гайзера, владельцев строительной компании. Ущерб бюджету составил более 8,7 миллиона рублей.

Данное уголовное дело было выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены. 10 июня 2019 года сообщалось, что бывший глава Коми признан виновным в коррупции и приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В личном кабинете Гайзера обнаружили сейф с деньгами, коллекцию часов стоимостью один миллион долларов, документы на несколько офшорных компаний и проекты приобретения самолетов.