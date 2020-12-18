Генерал МВД пойдет под суд за миллионную взятку

Бывший министр внутренних дел Коми Виктор Половников пойдет под суд за получение крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Генерала МВД обвинили по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализации денежных средств»).

Как уточнял «Коммерсантъ» со ссылкой на источники близкие к следствию, обвинение Половникова косвенно связано с «делом Гайзера», по которому осуждены бывшие высокопоставленные руководители Коми и их сообщники-бизнесмены. В частности, речь идет об одном из руководителей организации «Деловой альянс» Сергее Ситникове.

Бизнесмен с 2016 года находился под арестом по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, Ситников за взятку хотел выйти из СИЗО и убрать из своего дела квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой». Это предложение он через адвоката передал экс-главе управления ФСКН по Татарстану Фаязу Шабаеву, который был лично знаком с генералом Половниковым.

Следователи полагают, что Шабаев передал Половникову 10 миллионов рублей, а позднее еще 2,5 миллиона. В итоге Ситникова отпустили на свободу и убрали из дела упоминания об организованной группе. Его дело еще находится на рассмотрении в суде.

Генерал Половников свою вину отрицал и подчеркивал, что никаких денег не получал.