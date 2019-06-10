Бывшего главу Коми посадили на 11 лет за коррупцию

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер признан виновным в создании организованного преступного сообщества (ОПГ) и коррупции. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает ТАСС из Замоскворецкого суда Москвы.

Гайзер приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он также должен будет выплатить штраф в размере 160 миллионов рублей. Кроме того, 13 фигурантов того же уголовного дела по решению Замоскворецкого суда Москвы получили от 11 лет колонии до трех лет лишения свободы условно за коррупцию.

26 марта сообщалось, что обвинение запросило для Гайзера наказание в виде 21 года лишения свободы и штрафа в 500 миллионов рублей.

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Вячеслав Гайзер — бывший глава Республики Коми и, по версии следствия, с 2006 года лидер организованной преступной группировки (ОПГ), в состав которой входили высокопоставленные чиновники региональной администрации. Предположительно, все они совершали преступления с целью завладения государственным имуществом. СКР оценил причиненный группировкой ущерб в сумму более трех миллиардов рублей. Всего по уголовному делу в отношении бывшего главы Коми проходят 16 обвиняемых.

Осенью 2015 года Гайзер был задержан по подозрению в коррупции. В его личном кабинете обнаружили сейф с деньгами, коллекцию часов стоимостью один миллион долларов, документы на несколько офшорных компаний и проекты приобретения самолетов.

27 января Следственный комитет России (СКР) рапортовал о завершении расследования уголовного дела в отношении Гайзера и его предполагаемых сообщников.

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