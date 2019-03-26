Бывшего главу Коми предложили посадить на 21 год

Обвинение запросило для бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера наказание в виде 21 года лишения свободы. Об этом во вторник, 26 марта, сообщает РИА Новости.

В сообщении уточняется, что помимо тюремного заключения в колонии строгого режима, Гайзера предлагается приговорить к штрафу в размере 500 миллионов рублей и лишить права занимать должности на государственной службе в течение пяти лет.

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Вячеслав Гайзер — бывший глава Республики Коми и, по версии следствия, с 2006 года лидер организованной преступной группировки (ОПГ), в состав которой входили высокопоставленные чиновники региональной администрации. Предположительно, все они совершали преступления с целью завладения государственным имуществом. СКР оценил причиненный группировкой ущерб в сумму более трех миллиардов рублей. Всего по уголовному делу в отношении бывшего главы Коми проходят 16 обвиняемых.

Осенью 2015 года Гайзер был задержан по подозрению в коррупции. В его личном кабинете обнаружили сейф с деньгами, коллекцию часов стоимостью один миллион долларов, документы на несколько офшорных компаний и проекты приобретения самолетов.

27 января Следственный комитет рапортовал о завершении расследования уголовного дела в отношении Гайзера и его предполагаемых сообщников.

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