Осужденный за коррупцию экс-глава Коми Гайзер снова предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера по статье 286 УК РФ («Организация превышения должностных полномочий»). В скором времени ранее осужденный за коррупцию чиновник вновь предстанет перед судом. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По версии следствия в период с 2013 по 2014 годы, Вячеслав Гайзер, находясь в должности заместителя главы республики, дал главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Ивану Поздееву указание выделить земельные участки для строительства многоэтажных жилых домов без проведения торгов. Это было сделано в интересах знакомых Гайзера владельцев строительной компании. Ущерб бюджету составил более 8,7 миллиона рублей.

Данное уголовное дело было выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены. 10 июня 2019 года сообщалось, что бывший глава Коми признан виновным в коррупции и приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 13 фигурантов того же уголовного дела по решению Замоскворецкого суда Москвы получили от 11 лет колонии до 3 лет лишения свободы условно за коррупцию.

Осенью 2015 года Гайзер был задержан по подозрению в коррупции. В его личном кабинете обнаружили сейф с деньгами, коллекцию часов стоимостью один миллион долларов, документы на несколько офшорных компаний и проекты приобретения самолетов.