Осужденному за коррупцию бывшему главе Коми предъявлено новое обвинение

Осужденному за коррупцию бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру предъявлено обвинение в преступлении по статье 286 УК РФ («Организация превышения должностных полномочий»). Об этом во вторник, 28 июля, сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Вячеслав Гайзер, замещая должность главы республики, дал мэру Сыктывкара Ивану Поздееву распоряжение — выделить земельные участки для строительства жилых домов без проведения торгов. Это решение признано незаконным. В результате бюджету города был причинен ущерб более чем в 8,7 миллиона рублей. Данное уголовное дело выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены.

10 июня 2019 года бывший глава Коми был признан виновным в коррупции и приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он также должен выплатить штраф в размере 160 миллионов рублей. Кроме того, 13 фигурантов того же уголовного дела по решению Замоскворецкого суда Москвы получили от 11 лет колонии до 3 лет лишения свободы условно за коррупцию.

Осенью 2015 года Гайзер был задержан по подозрению в коррупции. В его личном кабинете обнаружили сейф с деньгами, коллекцию часов стоимостью один миллион долларов, документы на несколько офшорных компаний и проекты приобретения самолетов.

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