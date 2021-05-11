Против российского мэра завели дело из-за строительства дороги

Правоохранительные органы Орловской области завели против мэра Орла Юрия Парахина уголовное дело по статье «Халатность». Расследование связано с нарушениями при строительстве дороги в Орловском районе. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Материалы по теме «Тут все разваливается» Долги, протечки и горы мусора: как несколько тысяч россиян стали заложниками управляющей компании Между нами тает лед Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику?

На данный момент глава российского города находится в статусе подозреваемого. В разговоре с представителями газеты Парахин назвал причины расследования. «При составлении проектно-сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц. Подчеркну, что участок производства работ и объемы выполненных работ соответствуют документам. Уверен, что следствие во всем разберется», — заявил мэр.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что разбирательство в отношении объекта длится больше года. Однако глава региона не стал комментировать возбуждение уголовного дела в отношении Парахина.

В апреле 2021 года по подозрению в злоупотреблении и превышении полномочий сотрудники правоохранительных органов задержали мэра города Сретенска Забайкальского края Сергея Тонких. По версии следствия, в 2019 году власти города заключили контракт на ремонт дороги. Следователи предположили, что Тонких подписал документы о принятии работ, хотя знал о невыполненных обязательствах со стороны подрядчика.