Мэр российского города пожалел о дешево проданной квартире

Мэр Новокузнецка Кемеровской области Сергей Кузнецов рассказал о дешево проданной квартире. Глава города пожалел о сделке после того, как заметил рост цен на жилье. Об этом он сообщил в эфире передачи «Утро с мэром», запись которой опубликована в аккаунте телеканала «Ново-ТВ» на YouTube.

Материалы по теме «Тут все разваливается» Долги, протечки и горы мусора: как несколько тысяч россиян стали заложниками управляющей компании Прожиточный минимум Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей

Во время разговора ведущая зачитала мэру сообщение местных жителей, которые пожаловались на дефицит однокомнатных квартир. По словам россиян, в городе не осталось дешевых объектов и повысился спрос на малогабаритное жилье. Кузнецов отметил, что из-за пандемии цены на недвижимость сильно изменились.

«Я сам квартиру продал, я жалею, что продал ее дешево. Серьезно говорю. Я продавал ее где-то в начале года. То, что сейчас происходит с ценами на квартиры, это реально просто какой-то бум. Остановить его можно только, как было сказано здесь в обращении, увеличением строительства жилья. Как можно больше строить, тогда мы сможем это остановить», — пояснил мэр.

В марте мэр Калуги Дмитрий Денисов раскритиковал работу местных коммунальных служб в период таяния снега и назвал город непригодным для жизни. Он привел пример, как пошел гулять с собакой и животное смогло потащить хозяина по голому льду.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru