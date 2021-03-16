Российский мэр назвал свой город непригодным для жизни

Мэр Калуги Дмитрий Денисов раскритиковал работу коммунальных служб в период таяния снега. Об этом он заявил во время совещания в городской управе, передает Kaluganews.

Градоначальник, в частности, обратил внимание, что пескосоляная смесь оказалась смыта ручьями от тающего снега. «Надо засыпать таким слоем песка, чтобы он долго смывался. Во дворах тоже скользко, просто безобразно. Город практически стал непригоден для жизни в эти дни», — указал он.

Денисов привел пример, как пошел гулять с собакой, и та смогла потащить хозяина по голому льду. При этом «человеку достаточно плотного телосложения можно было не переставлять ноги».

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