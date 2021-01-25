Восьмилетняя россиянка умерла под обрушившейся снежной крепостью в деревне Леоново Износковского района Калужской области. Об этом сообщила на своем сайте ГТРК «Калуга» со ссылкой на правительство региона.

Трагедия произошла в воскресенье, 24 января. По предварительным данным, девочка 2012 года рождения погибла под снегом.

Дети строили крепость из снега, одна из девочек залезла в сугроб. Ребенка засыпало обрушившимся пластом. На помощь девочке пришли взрослые, которые откопали ее и доставили в ЦРБ. Врачи констатировали смерть.

В декабре прошлого года сообщалось о трехлетней российской девочке, которая вышла ночью в сени и замерзла насмерть. Как рассказала ее 23-летняя мать, у ее дочери лунатизм — она якобы часто вставала по ночам с кровати, ложилась на пол, но никогда не выходила раньше в сени. Светлана предположила, что ребенок не нашел обратный путь, потому что был слабый и сонный.