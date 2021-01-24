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В России за сутки умер 491 пациент с коронавирусом

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние сутки в России зафиксировали 491 смерть пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В оперативном штабе по контролю и мониторингу распространения инфекции уточнили, что условная летальность COVID-19 поднялась до отметки 1,87 процента. В пресс-службе отметили, что точный показатель вычислят после завершения эпидемии.

За последние 24 часа также выявили 21 127 новых случаев заражения COVID-19. По данным оперативного штаба, новые инфицированные были обнаружены в 85 регионах страны.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 3 719 400 случаев инфицирования в 85 регионах. За весь период полностью вылечились 3 131 760 человек, 69 462 пациента скончались.

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