В России выявили 21 127 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 21 127 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, новые инфицированные были обнаружены в 85 регионах страны. Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (3069), Санкт-Петербурге (2929) и Московской области (1134), меньше всего — в Еврейской автономной области (13), а также в Ненецком (8) и Чукотском (2) автономных округах. Отмечается, что за сутки 22 445 человек выздоровели, 491 человек скончался.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 3 719 400 случаев инфицирования в 85 регионах. За весь период полностью вылечились 3 131 760 человек, 69 462 пациента скончались.

Ранее в январе заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что на сегодняшний день коронавирусом переболели менее 3 процентов россиян.