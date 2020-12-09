Трехлетняя российская девочка вышла ночью в сени и замерзла насмерть

В городе Сатка Челябинской области трехлетняя девочка насмерть замерзла в сенях частного жилого дома. Об этом ее мать Светлана рассказала «Комсомольской правде».

По словам 23-летней россиянки, у ее дочери лунатизм — она якобы часто вставала по ночам с кровати, ложилась на пол, но никогда не выходила раньше в сени. Светлана заявила, что не знает, почему девочка пошла именно в сени. Она предположила, что ребенок не нашел обратный путь, потому что был слабый и сонный.

Тело девочки нашли в ночь на 4 декабря, накануне семья отмечала день рождения младшей дочери Светланы, которой исполнился год. По данным «Комсомольской правды», другие СМИ сообщают, что ребенка специально выгнали в сени, чтобы он не мешался, но Светлана это отрицает.

Светлана живет с сожителем, он не является отцом ни одной из дочерей женщины. Биологический отец живет отдельно, не принимая участия в воспитании детей. Семья состоит на учете в соцзащите как попавшая в трудную жизненную ситуацию — мать не может работать из-за годовалой дочери, она и ее дочери живут за счет сожителя-автомеханика. Раньше она мыла автомобили и подрабатывала на карьере, у нее нет высшего образования.

Следственный комитет по Челябинской области возбудил в отношении матери уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Она рассказала следователям, что перед тем, как лечь спать, убедилась, что ребенок в кровати, а утром нашла его в сенях без признаков жизни.