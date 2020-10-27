Россиянка собирала картошку и замерзла насмерть

В Ленинградской области пожилая россиянка поехала собирать картошку и замерзла насмерть по пути домой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщина пропала еще 18 октября. Она отправилась на поле собирать картошку вместе с соседом, оба были пьяны. Ее приятель вернулся домой один и заявил, что разминулся со своей попутчицей.

Тело россиянки обнаружили спустя восемь дней возле ЛЭП. Как рассказал ее сын, ее нашли в двух с половиной километрах от овощного поля. Во время ночевки она снимала куртку. Следов насилия на теле не замечено.

В январе два родственника в разное время умерли из-за переохлаждения в Амгинском районе Якутии. Один из них замерз ночью на улице, второй — по пути на его похороны.