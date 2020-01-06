Россиянка выставила сына на холодный балкон и через пять часов нашла его мертвым

В Николаевске-на-Амуре грудной ребенок насмерть замерз после того, как родители оставили его на балконе, сообщает Минздрав Хабаровского края в lnstagram.

По версии следствия, рано утром 5 января местная жительница по фамилии Шлепнева выставила на балкон коляску с семимесячным сыном, чтобы он мог поспать на свежем воздухе, пишет Пятый канал. Через пять часов женщина обнаружила, что малыш мертв.

По предварительной версии, смерть наступила в результате переохлаждения. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

По данным Гидрометцентра, температура днем в Николаевске-на-Амуре — минус семь градусов.

2 января сообщалось, что в селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь. 28 декабря житель Воркуты в нетрезвом состоянии попытался выбраться на улицу через форточку, застрял в ней и замерз насмерть.

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