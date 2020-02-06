Двухлетняя российская девочка спряталась от мороза в гараже и умерла

Двухлетняя девочка умерла, задохнувшись выхлопными газами в гараже отца в селе Верх-Усугли Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, в среду, 5 февраля, 30-летний россиянин пошел в 40-градусный мороз в гараж прогревать машину и взял с собой дочь 2017 года рождения. Он завел автомобиль, прикрыл дверь в помещении и вместе с ребенком сел в салон. В гараже начали скапливаться выхлопные газы, из-за них родитель уснул. Позднее его разбудил телефонный звонок. Он пришел в себя, увидел дочь и вынес ее на улицу, но к тому моменту девочка была уже мертва. В тяжелом состоянии отца доставили в больницу.

Для установления точной причины смерти ребенка назначена экспертиза. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК).

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