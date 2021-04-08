Российский мэр назвал каламбуром идею переименовать улицу

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался по поводу идеи местного депутата Ростислава Антонова переименовать улицу Королева, фактически не меняя ее названия. Градоначальник посчитал подобное предложение каламбуром, сообщает «Сибкрай.ru».

Антонов выступил с инициативой изменить название улицы в Дзержинском районе. Она носит имя директора завода точного машиностроения Михаила Королева. Депутат предложил перед 60-летием со дня первого полета человека в космос переименовать улицу в честь конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева . Фактически улица сохранит свое название.

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«Я прошу узаконить народное понимание улицы. Исторически сложилось так, что абсолютное число горожан воспринимают ее как названную в честь академика Королева, конструктора ракетно-космических систем. Для меня самого стало большим удивлением, что речь на самом деле идет о директоре завода. Не сомневаюсь, он был достоин этого, возможно, целесообразно назвать в его честь один из безымянных скверов в Дзержинском районе. Но улица, без сомнения, должна носить имя ученого», — пояснил Антонов.

Однако глава города не оценил предложение депутата и призвал россиян ценить исторические объекты. «Я с трепетом отношусь к тем названиям, которые существуют, ведь когда-то власти и новосибирцы приняли эти решения. Не надо принимать решение о переименовании, это что-то такое конъюнктурное. Предложения, связанные с каламбурами, с игрой слов, не совсем приемлемы. Я этого совсем не понимаю», — заключил Локоть.

В августе 2020 года в Саратове Большую Казачью улицу захотели переименовать и предложили дать ей имя народного артиста СССР Олега Табакова, так как именно там находился театральный кружок, где занимался будущий актер и режиссер. Изменение могло стать для улицы седьмым по счету. В разные периоды истории ее называли Театральной, Кутякова и XX лет ВЛКСМ.

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