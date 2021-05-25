Замглавы российского региона получил дело за госконтракт на два миллиарда рублей

Замглавы Владимирской области Роман Годунин получил уголовное дело об ограничении конкуренции на торгах по государственному контракту на два миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновника подозревают в подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции. Обстоятельства данного дела выясняются.

До своего назначения на должность вице-губернатора российского региона Годунин работал в милиции, позднее — в сфере ЖКХ. В правительстве области он занимается инфраструктурным блоком.

В начале мая сообщалось о задержании главы департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сочи за взятку в 75 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело в отношении него и его 50-летнего знакомого.