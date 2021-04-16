Суд арестовал замглавы департамента экономики Москвы

Пресненский суд Москвы арестовал замглавы департамента экономической политики и развития города правительства Москвы Леонида Кострому. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 14 июня.

Чиновнику предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Ранее 16 апреля сообщалось, что Кострома за четыре миллиона рублей обещал посодействовать заключению контракта по благоустройству города. Взятку ему передавал начальник отдела Городского агентства управления инвестициями. Он тоже задержан.

Спецоперацию проводили сотрудники ФСБ и Следственного комитета России на Новом Арбате.

О задержании московского чиновника стало известно вечером 15 апреля.

Леонид Кострома был назначен на должность заместителя главы руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы 15 июля 2020 года. Он курирует вопросы разработки стратегии социально-экономического развития столицы, ведет оценку эффективности органов исполнительной власти.