Назван размер взятки по делу замглавы департамента экономики Москвы

Назван размер взятки по уголовному делу замглавы департамента экономической политики и развития города правительства Москвы Леонида Костромы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, чиновника обвиняют в получении 22,5 миллиона рублей. Двое фигурантов дела признали вину и стали сотрудничать со следствием.

В столичном управлении Следственного комитета России уточнили, что по делу проходят первый заместитель директора «Городское агентство управления инвестициями» и начальник организационно-планового отдела этого же учреждения.

По версии следствия, с февраля 2020 по апрель 2021 года соучастники договорились получить более пяти миллионов рублей от предпринимателя за помощь в сдаче актов за выполненные работы по договорам.

При передаче денег всех троих задержали.

16 апреля Пресненский суд Москвы арестовал его до 14 июня. Следствие предъявило Костроме обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Сообщалось, что он за четыре миллиона рублей обещал посодействовать заключению контракта по благоустройству города. О задержании московского чиновника стало известно вечером 15 апреля.

Леонид Кострома был назначен на должность заместителя главы руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы 15 июля 2020 года. Он курирует вопросы разработки стратегии социально-экономического развития столицы, ведет оценку эффективности органов исполнительной власти.