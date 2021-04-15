Задержан замглавы департамента экономики Москвы

В Москве задержали замглавы департамента экономической политики и развития городского правительства Леонида Кострому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на общественную наблюдательную комиссию (ОНК).

Чиновник находится в изоляторе временного содержания. Его подозревают в получении взятки, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, Кострома был задержан после следственных действий.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением информации.

Леонид Кострома был назначен на должность заместителя главы руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы 15 июля 2020 года. Он курирует вопросы по разработке стратегии социально-экономического развития столицы, ведет оценку эффективности органов исполнительной власти.