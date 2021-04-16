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Раскрыты подробности дела задержанного замглавы департамента экономики Москвы

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Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Раскрыты подробности уголовного дела задержанного по подозрению в коррупции замглавы департамента экономической политики и развития города правительства Москвы Леонида Костромы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Чиновнику вменяется получение в качестве взятки четырех миллионов рублей. За это вознаграждение он обещал посодействовать заключению контракта по благоустройству города.

Взятку передавал Костроме начальник отдела Городского агентства управления инвестициями. Он тоже задержан.

Спецоперацию проводили сотрудники ФСБ и Следственного комитета России на Новом Арбате.

О задержании московского чиновника стало известно вечером 15 апреля. По данным Общественной наблюдательной комиссии, Кострома находится в изоляторе временного содержания.

Леонид Кострома был назначен на должность заместителя главы руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы 15 июля 2020 года. Он курирует вопросы разработки стратегии социально-экономического развития столицы, ведет оценку эффективности органов исполнительной власти.

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