ФСБ показала видео задержания россиянина за сбор секретных сведений для Украины

ФСБ показала видео задержания жителя Симферополя, занимавшегося сбором сведений о военной авиации России для спецслужбы Украины. Запись опубликовал «Пятый канал» в своем Telegram-канале.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают подозреваемого. Мужчину ведут в его квартиру, где сотрудники ФСБ фиксируют специальное оборудование, с помощью которого крымчанин отслеживал полеты российской военной авиации, графики и карты. Подозреваемого доставляют в Киевский районный суд Симферополя на заседание по избранию ему меры пресечения.

Ранее 24 июня ФСБ сообщила о задержании россиянина, который длительное время собирал секретные данные по заданию украинской спецслужбы для использования ее против безопасности России. Для отслеживания полетов российской военной авиации мужчина использовал антенное и приемное оборудование. Возбуждено уголовное дело о госизмене.