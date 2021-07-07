ФСБ пресекла деятельность четырех ячеек террористов

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность четырех ячеек запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

15 радикалов задержаны в Пензе, Уфе и Челябинске. Среди задержанных четыре главаря ячеек и 11 активных участников группировки — выходцы из среднеазиатских республик и россияне. У них спецслужбы изъяли запрещенную литературу и материалы, пропагандирующие идеи «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», телефоны.

Возбуждено уголовное дело. В ФСБ отметили, что участники ячеек выполняли указания эмиссаров международной террористической организации, находящихся за границей. Распространяли идеологию радикалов и вербовали сторонников среди трудовых мигрантов и российских мусульман.