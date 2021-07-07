Появилось видео задержания ФСБ участников террористических ячеек

Появилось видео задержания сотрудниками ФСБ участников четырех ячеек запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые проникают в окна квартир подозреваемых и там проводят задержания. Они укладывают мужчин на землю, на пол и надевают наручники. Также на видео показаны изъятые документы и атрибутика радикалов.

15 человек были задержаны в Пензе, Уфе и Челябинске. Среди них четыре главаря ячеек и 11 активных участников группировки — выходцы из среднеазиатских республик и россияне. У них спецслужбы изъяли запрещенную литературу и материалы, пропагандирующие идеи «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», телефоны.

Возбуждено уголовное дело. В ФСБ отметили, что участники ячеек выполняли указания эмиссаров международной террористической организации, находящихся за границей. Распространяли идеологию радикалов и вербовали сторонников среди трудовых мигрантов и российских мусульман.