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Российских полицейских задержали за истязания подростка во время допроса

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Фото: Юрий Стрелец / «Коммерсантъ»

В Бурятии задержали трех российских полицейских по подозрению в истязании 17-летнего подростка во время допроса. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 4 июля 2020 года трое сотрудников уголовного розыска отдела полиции №2 города Улан-Удэ задержали подростка по подозрению в краже. Молодого человека доставили в служебный кабинет, где к нему применили насилие, причинив телесные повреждения. СКР возбудил уголовные дела в связи с применением недозволенных методов дознания.

Троим подозреваемым предъявлено обвинение, решается вопрос об их заключении под стражу. В настоящий момент следователи собирают доказательства по делу, расследование уголовного дела продолжается.

15 мая сообщалось, что в селе Бакчар Томской области сотрудники МВД незаконно проникли в квартиру местного жителя, доставили его в отдел и до смерти избили.

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