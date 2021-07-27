Раскрыта схема устранения конкурентов в деле о рекордной взятке в Минобороны

На суде по делу о рекордной взятке, полученной экс-чиновниками Минобороны, раскрыли схему устранения конкурентов бизнесменом Алексеем Калитиным. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Прокурор напомнил, что в 2014 году петербургский бизнесмен Калитин владел компаниями ООО «Спецтехмаш», «Общепит», «Бимиай Европа Рус» и «Стиллаг» и решил расширить сферу их влияния, добавив контракты с военными.

Подкупив экс-сотрудника продуправления Александра Пожидаева, Калитин получил для своих фирм десятки договоров на поставки товаров — от столовых ложек до холодильников. Обычно конкуренты отсеивались еще до проведения торгов.

Чтобы устранить ФГУП «Спецстройсервис», которой удалось заключить с военными контракт на поставку пищевых котлов, бизнесмен убедил сотрудников Минобороны написать плохие отзывы на их продукцию, а затем не позволил компании закупить новый товар, перекупив котлы у поставщика.

Сотрудничество бизнесмена с коррумпированными чиновниками Минобороны продолжалось с 2014 по 2017 год. Всего Калитин собирался передать должностным лицам ведомства взятку на сумму свыше 650 миллионов рублей.

Гособвинение посчитало, что из-за действий бизнесмена ведомство заключило ряд невыгодных для России контрактов. Материальный ущерб государству был оценен на аналогичную сумму в 650 миллионов рублей.