Мосгорсуд оправдал аудитора Минобороны по делу о взятке в 12 миллионов рублей

Мосгорсуд оправдал бывшего директора департамента аудита государственных контрактов Минобороны России Максима Куксина по делу о взятке в 12 миллионов рублей. Вынесенный ему ранее приговор в виде 10 лет лишения свободы отменен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Апелляционная инстанция признала чиновника невиновным, так как событие преступления не установлено. Куксин может воспользоваться своим правом на реабилитацию в связи с незаконным уголовным преследованием.

Его задержали и отправили в СИЗО 19 июля 2018 года по обвинению во взяточничестве. По версии следствия, в ноябре 2016 года Куксин получил семь миллионов рублей от подчиненного Юрия Ефимова за его назначение на вышестоящую должность и покровительство по службе. Следователи считали, что чиновник вымогал у сотрудника 15 миллионов рублей, угрожая увольнением.

Куксин свою вину отрицал. Во время следствия у него арестовали четыре дома с участками в Тверской и Московской областях общей стоимостью 17 миллионов рублей, автомобиль и банковские счета.

Кузьминский суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в получении 12 миллионов рублей. Куксина также оштрафовали на 30 миллионов рублей.