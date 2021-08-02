Бастрыкин заступился за подравшегося с пьяным водителем полицейского

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заступился за полицейского, ставшего фигурантом уголовного дела после драки с пьяным водителем в Воронеже. Об этом в понедельник, 2 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

23 июня 2021 года находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения 45-летний житель Воронежа совершил ДТП и был остановлен участковым уполномоченным. К полицейскому обратились местные жители, чьи машины сильно пострадали после аварии с пьяным водителем.

По данным РИА Новости, видеоролик конфликта попал в социальные сети. На кадрах видно, как пьяный мужчина отказывался выходить из машины, а после плюнул в полицейского и несколько раз ударил его. После этого началась драка.

После конфликта водитель обратился в правоохранительные органы, и региональное управление СКР возбудило в отношении полицейского уголовное дело по статье 286) УК РФ («Превышение должностных полномочий».

Изучив видеозапись инцидента, Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти (статьи 318 и 319 УК РФ), а также ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Также он инициировал служебную проверку в отношении руководителя регионального управления и потребовал предоставить доклад об основаниях для возбуждения уголовного дела в отношении участкового.

Председатель СКР поручил тщательно проанализировать ситуацию, изучить видео и дать правовую оценку действиям всех участников конфликта.

