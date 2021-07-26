Бастрыкин поставил на контроль дело об убитой семье адмирала ВМФ

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК расследование уголовного дела об убийстве семьи адмирала ВМФ в отставке Леонида Лобанова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить обстоятельства преступления и виновника.

Ранее соседка рассказала о семье Леонида Лобанова. По ее словам, это были начитанные и интеллигентные люди. Женщина добавила, что она не замечали между ними ссор — адмирал хорошо относился к семье: приносил жене продукты, пока она болела, помогал сыну устраивать концерты.

Вечером 24 июля в квартире адмирала обнаружили тело его 84-летней жены и 56-летнего сына с колото-резаными ранениями.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). В ходе следствия было установлено, что Лобанов-старший также погиб — 16 июля под колесами электрички. При себе у него нашли нож.

