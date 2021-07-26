После убийства семьи адмирала российского флота возбудили уголовное дело

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения убитыми жены и сына адмирала ВМФ России Леонида Лобанова. Об этом сообщает ТАСС.

Вечером 24 июля в квартире одного из домов по улице Бутлерова обнаружили тело 84-летней жены адмирала и его 56-летнего сына с колото-резаными ранениями.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что, по данным источника «Фонтанки», в убийстве заподозрили самого 86-летнего адмирала ВМФ. Жена и сын Лобанова были найдены лежащими на диване в нижнем белье с перерезанным горлом и вспоротым животом. По предварительным данным, трупы находились в квартире около двух недель.

Из дома адмирала исчезла только связка ключей. В ходе следствия было установлено, что Лобанов-старший погиб под колесами электрички 16 июля. При себе у него нашли нож.