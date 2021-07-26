Названа основная версия убийства семьи адмирала ВМФ в Петербурге

Названа основная версия убийства семьи адмирала ВМФ в Санкт-Петербурге. Об этом изданию «78.ru» рассказал источник, близкий к следствию.

По основной версии следователей, в квартире на улице Бутлерова 86-летний отставной контр-адмирал ВМФ Леонид Лобанов убил 84-летнюю жену Нэлли и 56-летнего сына Максима. После расправы он отправился на железнодорожную станцию Ручьи, где покончил с собой.

16 июля после гибели Лобанова к нему приходили силовики, однако дверь никто не открыл. Также не было зафиксировано трупного запаха, что не дало повода связывать эти события.

Мотивы преступления выясняются.

Ранее сообщалось, что в доме отставного контр-адмирала ВМФ Лобанова обнаружили тела его 84-летней супруги и 56-летнего сына. Убитые лежали на диване в нижнем белье с перерезанным горлом и вспоротым животом. По предварительным данным, трупы находились в квартире около двух недель.

Из дома адмирала исчезла связка ключей. Следователи заподозрили в преступлении главу семейства. Вскоре оперативники установили, что 16 июля Лобанов-старший погиб под колесами электрички. При себе у него был нож.

